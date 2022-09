Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagvormittag mit stabiler Tendenz

Die Nike-Aktie zeigte sich um 09:22 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 108,90 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 108,90 EUR. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 108,90 EUR ab. Bei 108,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 157,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,91 Prozent Luft nach oben. Am 01.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 96,00 EUR ab. Mit Abgaben von 13,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 145,78 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 27.06.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 12.234,00 USD – eine Minderung von 0,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12.344,00 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Nike am 29.09.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 26.09.2023 dürfte Nike die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,73 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Web2-Marken: Nike verzeichnet höchsten NFT-Umsatz

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Nike: Die Erfolgsgeschichte des größten Sportartikelherstellers weltweit

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com