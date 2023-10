Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit Einbußen

Nike im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Nike. Zuletzt ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 91,46 EUR.

Das Papier von Nike befand sich um 11:59 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 91,46 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,12 EUR aus. Mit einem Wert von 92,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 2.114 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 markierte das Papier bei 121,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 33,13 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 8,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,38 USD für die Nike-Aktie.

Nike gewährte am 28.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 12.939,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

