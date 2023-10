Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Nike

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 96,61 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 96,61 USD. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 96,54 USD. Bei 96,78 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 181.147 Nike-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 26,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,07 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,94 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 131,38 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 28.09.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.939,00 USD – ein Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.687,00 USD erwirtschaftet hatte.

Am 21.12.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,72 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

