Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag gesucht

09.10.23 09:22 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 97,19 USD.

Die Nike-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 97,19 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 97,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,86 USD. Zuletzt wechselten via AMEX 52.339 Nike-Aktien den Besitzer. Der Anteilsschein kletterte am 03.02.2023 auf bis zu 131,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 11.10.2022 Kursverluste bis auf 85,25 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,38 USD. Am 28.09.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.939,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 21.12.2023 erwartet. In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verdient Handel in New York: Dow Jones fällt Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

