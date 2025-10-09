DAX24.652 +0,2%Est505.631 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,92 -2,1%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.700 -1,3%Euro1,1551 -0,7%Öl65,84 -0,4%Gold4.011 -0,7%
Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf rotem Terrain

09.10.25 16:09 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 68,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
59,51 EUR 0,19 EUR 0,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nike-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 68,86 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 68,86 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,55 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 312.372 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,76 USD. Dieser Kurs wurde am 18.10.2024 erreicht. 23,09 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 31,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,56 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,88 USD.

Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,64 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

