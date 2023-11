Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Donnerstagmittag

Blick auf Nike-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 102,52 EUR.

Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:02 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 102,52 EUR. Die Nike-Aktie legte bis auf 103,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 101,70 EUR. Bisher wurden heute 1.907 Nike-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (121,76 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2023. 18,77 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.09.2023 Kursverluste bis auf 84,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 18,01 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 131,50 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 28.09.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,94 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 12.939,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12.687,00 USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 21.12.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

