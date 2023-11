Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Donnerstagnachmittag

Nike im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 108,56 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 108,56 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 108,55 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 109,82 USD. Zuletzt wurden via New York 143.162 Nike-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,25 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 20,90 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 18,31 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 131,50 USD angegeben.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.939,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.12.2023 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,72 USD je Nike-Aktie.

