Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 109,39 USD zu.

Die Nike-Aktie konnte um 22:15 Uhr im AMEX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 109,39 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 110,60 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,98 USD. Bisher wurden heute 26.640 Nike-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,05 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 19,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (89,02 USD). Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,50 USD.

Am 28.09.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12.939,00 USD gegenüber 12.687,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

