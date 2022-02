Nike Aktie News: Nike tiefer

Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 128,10 EUR. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 127,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 128,28 EUR. Zuletzt wechselten 351 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 157,62 EUR. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 105,48 EUR. Dieser Wert wurde am 20.04.2021 erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 182,14 USD je Nike-Aktie aus. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,81 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

NIKE Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Anbietern der Branche gehört. Im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten stehen Design, Entwicklung und Vertrieb qualitativ hochwertiger Sportausrüstung. Hierzu gehören Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. Der Konzern gilt als einer der größten Händler von Sportschuhen und -kleidung und vermarktet seine Produkte weltweit über Groß- sowie Einzelhändler, Brand-Stores, über das Internet und Zwischenhändler. Die unterschiedlichen Produkte des Sortiments werden von externen Vertragspartnern produziert, vorwiegend außerhalb der USA. Ausrüstungsgegenstände werden sowohl außerhalb als auch in den USA gefertigt. In Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften und Beteiligungen deckt NIKE, Inc. eine breite Spanne des Sportsegments ab. Neben Sportartikeln produziert der Konzern auch unterschiedliche Lifestyle-Produkte, die sich am sportlichen Stil des professionellen Sortiments orientieren.

