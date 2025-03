Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag höher

Blick auf Nike-Kurs

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 79,64 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 79,64 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 80,14 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 77,75 USD. Bisher wurden heute 469.291 Nike-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.03.2024 auf bis zu 102,43 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 28,62 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.02.2025 (68,62 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,83 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,47 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 85,75 USD je Nike-Aktie an.

Nike gewährte am 19.12.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,78 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,39 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Nike am 20.03.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 19.03.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 2,07 USD je Aktie aus.

