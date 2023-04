Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Mittag ein

Aktien in diesem Artikel Nike 109,94 EUR

Um 17:32 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 119,37 USD. Mit einem Wert von 119,43 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 6.176 Nike-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 109,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.05.2022 bei 109,62 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 137,80 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.03.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.390,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 10.871,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 präsentieren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 USD je Aktie.

