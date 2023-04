Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt Stellung am Montagnachmittag

Aktien in diesem Artikel Nike 109,94 EUR

-0,95% Charts

News

Analysen

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr bei 120,19 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 120,57 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 119,23 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 119,30 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 143.581 Nike-Aktien.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 139,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,61 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 46,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,80 USD aus.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.03.2023. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.390,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.871,00 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.06.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com