Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike bricht am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 7,9 Prozent auf 54,65 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 7,9 Prozent auf 54,65 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 54,32 USD ab. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 56,55 USD. Zuletzt wurden via New York 1.132.382 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 98,04 USD erreichte der Titel am 25.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 44,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,38 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 4,15 Prozent wieder erreichen.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,47 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 85,71 USD.

Am 20.03.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,77 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,29 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 12,44 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 26.06.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,13 USD je Nike-Aktie belaufen.

