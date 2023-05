Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag billiger

Aktien in diesem Artikel Nike 114,38 EUR

Um 11:59 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 113,90 EUR. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 113,02 EUR nach. Bei 114,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 641 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.03.2023 markierte das Papier bei 121,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 6,90 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 84,01 EUR am 04.10.2022. Abschläge von 26,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,80 USD je Nike-Aktie an.

Nike ließ sich am 21.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.390,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.871,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.06.2023 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 3,23 USD je Aktie belaufen.

