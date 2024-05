Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Abschlägen

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 92,67 USD.

Das Papier von Nike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 92,67 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 92,50 USD. Bei 93,05 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 278.349 Aktien.

Am 12.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 123,76 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 118,22 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Zahlen des am 29.02.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2024. Das EPS wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,44 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12,38 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

