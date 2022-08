Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Vormittag zu

Die Nike-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 108,32 EUR. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 109,04 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.631 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,62 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,28 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Bei einem Wert von 96,00 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.07.2022). Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 12,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 145,78 USD.

Am 27.06.2022 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,90 USD, nach 0,93 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.234,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Nike am 27.09.2022 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,75 USD je Aktie aus.

