Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Nachmittag vor

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 74,05 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 74,05 USD. Bei 75,45 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 75,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 307.648 Nike-Aktien.

Bei 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,38 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 29,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,55 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.05.2025 abgelaufenen Quartal legte Nike am 26.06.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,99 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,62 Mrd. USD gelegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Aktie aus.

