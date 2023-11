Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag in Rot

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 100,04 EUR abwärts.

Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 100,04 EUR. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 100,04 EUR ein. Mit einem Wert von 100,26 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 891 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 21,71 Prozent Luft nach oben. Am 25.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,06 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 15,97 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 28.09.2023. Es stand ein EPS von 0,94 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.939,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.687,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.12.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,72 USD fest.

