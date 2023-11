Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

So bewegt sich Nike

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 107,34 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 107,34 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 107,79 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 107,34 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 151.419 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 18,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 17,38 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,50 USD je Nike-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 28.09.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.939,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.687,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

