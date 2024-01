Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagmittag im Aufwind

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Nike-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 11:59 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 94,99 EUR. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,23 EUR. Mit einem Wert von 94,36 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.478 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,18 Prozent hinzugewinnen. Am 25.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 128,50 USD.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.12.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 13.388,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13.315,00 USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

