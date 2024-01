Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 104,59 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 104,59 USD. Bei 104,85 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 104,22 USD. Zuletzt wechselten 211.900 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,25 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 25,49 Prozent Luft nach oben. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,50 USD je Nike-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 21.12.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 13.388,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 13.315,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die Nike-Bilanz für Q3 2024 wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Nike-Aktie.

