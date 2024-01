Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike legt am Donnerstagvormittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nike-Aktie stieg im AMEX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 103,65 USD.

Um 22:15 Uhr sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 103,65 USD zu. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 103,68 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 102,48 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 6.993 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,05 USD. Gewinne von 26,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (89,02 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 16,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,50 USD.

Die Zahlen des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.12.2023. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,61 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

PUMA-Aktie fester: Warburg-Analyst äußert sich zuversichtlich zu PUMA und sieht Aufwärtspotenzial

Comeback in 2024? So steht es um NFTs im neuen Jahr

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Nike-Investment von vor 10 Jahren verdient