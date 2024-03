Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag im Aufwind

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 98,58 USD.

Um 17:11 Uhr sprang die Nike-Aktie im London-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 98,58 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 99,16 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 415.550 Nike-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 114,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 15,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 26.07.2023 bei 114,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,42 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.12.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nike.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,60 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

