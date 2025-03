Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 2,0 Prozent auf 74,87 USD ab.

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 2,0 Prozent auf 74,87 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 74,39 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 75,91 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 585.028 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 102,43 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 36,81 Prozent wieder erreichen. Am 08.02.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 68,62 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,45 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,47 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 85,75 USD an.

Am 19.12.2024 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2024 endete. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,53 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 12,38 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,39 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Am 20.03.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.03.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 2,07 USD in den Büchern stehen haben wird.

