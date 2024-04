Nike im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Nachmittag

11.04.24 16:09 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 2,6 Prozent auf 91,30 USD nach oben.

Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 2,6 Prozent auf 91,30 USD. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,22 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,41 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 548.244 Nike-Aktien umgesetzt. Bei 128,66 USD markierte der Titel am 02.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 29,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 88,68 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,87 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,22 USD aus. Nike veröffentlichte am 21.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,79 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.429,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.390,00 USD in den Büchern gestanden. Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 27.06.2024 präsentieren. Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,69 USD in den Büchern stehen haben wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Dow Jones aktuell: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels leichter Schwacher Handel: Dow Jones am Mittwochnachmittag mit Abgaben Verluste in New York: Dow Jones notiert zum Handelsende im Minus

