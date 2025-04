Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 54,06 USD ab.

Die Nike-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 54,06 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 53,11 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,00 USD. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 490.460 Aktien.

Bei 98,04 USD erreichte der Titel am 25.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 81,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (52,28 USD). Mit Abgaben von 3,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,47 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,45 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 85,71 USD.

Am 20.03.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 28.02.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,54 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,29 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,44 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.06.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,13 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

