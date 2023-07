Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Mittag um Nulllinie

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96,24 EUR an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:02 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Tradegate bei 96,24 EUR. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,54 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 96,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 96,39 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.380 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 20,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 04.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 84,01 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 14,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 136,22 USD.

Am 29.06.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12.825,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 12.234,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 5,13 USD fest.

