Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 106,30 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,5 Prozent. Die Nike-Aktie legte bis auf 106,62 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,65 USD. Bisher wurden via New York 176.635 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 19,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 29,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 136,22 USD.

Nike ließ sich am 29.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 12.825,00 USD gegenüber 12.234,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.09.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

