Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 108,61 USD.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 108,61 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nike-Aktie bisher bei 108,51 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,83 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 114.702 Nike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,25 USD) erklomm das Papier am 03.02.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,85 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,23 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 24,29 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,56 USD an.

Am 29.06.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.234,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.825,00 USD ausgewiesen.

Mit der Q1 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 26.09.2023 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

