Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag freundlich
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 75,05 USD.
Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 75,05 USD nach oben. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 75,07 USD. Bei 74,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154.753 Nike-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 90,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 20,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 11.04.2025 Kursverluste bis auf 52,28 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.
Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,55 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,57 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,22 USD an.
Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,14 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,66 USD je Nike-Aktie.
