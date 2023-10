Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 98,47 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,9 Prozent auf 98,47 USD. Die Nike-Aktie legte bis auf 98,57 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 98,31 USD. Bisher wurden heute 201.598 Nike-Aktien gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,81 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 12,86 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,38 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 28.09.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,72 USD im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

