Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Freitagmittag an Fahrt

Die Aktie von Nike zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 96,92 EUR zu.

Das Papier von Nike konnte um 12:00 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 96,92 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,92 EUR zu. Bei 96,78 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 3.740 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 25,63 Prozent wieder erreichen. Bei 84,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 13,27 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 128,50 USD je Nike-Aktie an.

Am 21.12.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2024 3,61 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

