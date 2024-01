Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 106,23 USD zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 106,23 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 106,32 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 105,90 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.401 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 23,55 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 128,50 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,03 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,85 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 13.388,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.315,00 USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Nike-Aktie.

