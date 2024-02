Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagmittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Im Tradegate-Handel kam die Nike-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 96,99 EUR.

Die Nike-Aktie kam im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 96,99 EUR. Der Kurs der Nike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 96,99 EUR zu. Bei 96,51 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 96,61 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.425 Nike-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,42 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.388,00 USD im Vergleich zu 13.315,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 21.03.2024 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Nike-Aktie.

