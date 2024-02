Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Nachmittag positiv

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 105,98 USD zu.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 105,98 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 106,02 USD zu. Bei 104,74 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 182.476 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 17,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,55 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones zum Handelsende in Rot

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätte eine Investition in Nike von vor einem Jahr gekostet

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester