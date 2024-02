Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagvormittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 104,46 USD.

Die Nike-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 104,46 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 104,83 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 103,97 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 4.262 Nike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,62 USD) erklomm das Papier am 02.05.2023. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 18,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 89,02 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Nike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,42 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nike 1,32 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 127,90 USD an.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,85 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 13.388,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13.315,00 USD umgesetzt worden waren.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

