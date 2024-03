Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf grünem Terrain

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 101,28 USD.

Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 101,33 USD. Bei 100,56 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 330.951 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 27,03 Prozent zulegen. Bei 88,68 USD erreichte der Anteilsschein am 29.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,44 Prozent.

Nachdem Nike seine Aktionäre 2023 mit 1,32 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,42 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 126,90 USD.

Am 21.12.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.11.2023 – vorgestellt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,85 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 13.388,00 USD im Vergleich zu 13.315,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

