Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Vormittag an Fahrt

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 93,11 EUR.

Das Papier von Nike konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,9 Prozent auf 93,11 EUR. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 93,18 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 92,86 EUR. Zuletzt wechselten 1.644 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,76 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.03.2023 erreicht. 30,77 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 9,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 126,90 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,03 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,85 USD in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren. Am 20.03.2025 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Nike-Aktie.

