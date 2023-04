Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Mittwochmittag

Aktien in diesem Artikel Nike 112,10 EUR

Das Papier von Nike befand sich um 11:52 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,3 Prozent auf 112,62 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 111,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 113,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 386 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 127,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.04.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,01 EUR ab. Mit Abgaben von 34,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,80 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,79 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,87 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 12.390,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 10.871,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 29.06.2023 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,23 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

