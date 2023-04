Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Mittwochvormittag zu

Aktien in diesem Artikel Nike 112,10 EUR

0,29% Charts

News

Analysen

Um 22:15 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 123,27 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 123,99 USD. Zum AMEX-Handelsstart notierte das Papier bei 122,38 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 18.263 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,40 USD. Dieser Kurs wurde am 21.04.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 10,93 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2022 Kursverluste bis auf 82,27 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 49,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 137,80 USD an.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.03.2023. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.390,00 USD im Vergleich zu 10.871,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Nike-Bilanz für Q4 2023 wird am 29.06.2023 erwartet.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 3,23 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Apple-Chef Tim Cook - eine Kurzbiografie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com