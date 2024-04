Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 91,80 USD.

Um 15:52 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 91,80 USD. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 91,12 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 92,01 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 397.433 Stück.

Am 02.05.2023 markierte das Papier bei 128,66 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 40,15 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 88,68 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Mit Abgaben von 3,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Nike-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,32 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 118,22 USD.

Am 21.03.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 29.02.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,98 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,79 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.429,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 12.390,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2024 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,69 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

