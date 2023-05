Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Nike 110,68 EUR

-1,81% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 1,5 Prozent auf 120,41 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 119,76 USD. Bei 120,86 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 477.226 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 131,25 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.02.2023). Mit einem Zuwachs von 9,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 82,23 USD ab. Mit Abgaben von 31,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 137,80 USD.

Am 21.03.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 28.02.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12.390,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 10.871,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 29.06.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,23 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Metaverse-Token unter der Lupe: Mit diesen Kryptowährungen können Anleger ins Metaverse investieren

Pilotprojekt in Changshu: China probiert den E-Yuan in einer Millionenstadt aus

Letzte Phase der adidas ALTS NFT-Kollektion beginnt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com