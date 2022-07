Nike Aktie News: Nike gibt am Mittag nach

Um 12.07.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 104,84 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 104,54 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,90 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222 Stück gehandelt.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,62 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 96,00 EUR erreichte der Anteilsschein am 01.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 9,21 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,78 USD je Nike-Aktie an.

Am 27.06.2022 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.05.2022 endete, vor. Das EPS lag bei 0,90 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 12.234,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.344,00 USD erwirtschaftet worden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 27.09.2022 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2023 3,79 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

