Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike präsentiert sich am Nachmittag stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 108,14 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 108,14 USD zu. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 109,09 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 108,13 USD. Bisher wurden heute 413.444 Nike-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 17,61 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 23,96 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 136,22 USD.

Nike gewährte am 29.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent auf 12.825,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.09.2023 terminiert.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 5,13 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

