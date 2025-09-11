Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag auf rotem Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 73,87 USD.
Das Papier von Nike befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,6 Prozent auf 73,87 USD ab. Bei 73,47 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 74,01 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 213.197 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 27.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 90,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 29,23 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,55 USD, nach 1,57 USD im Jahr 2025. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,22 USD.
Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 26.06.2025. In Sachen EPS wurden 0,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,99 USD je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
