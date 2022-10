Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Mittwochmittag an Fahrt

Das Papier von Nike konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 91,70 EUR. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 91,70 EUR. Bei 91,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 501 Nike-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.11.2021 auf bis zu 157,62 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 41,82 Prozent wieder erreichen. Bei 83,76 EUR erreichte der Anteilsschein am 03.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,48 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,10 USD.

Am 29.09.2022 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,93 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.687,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.248,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 22.12.2022 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2023 2,96 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

