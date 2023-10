So entwickelt sich Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagvormittag im Plus

12.10.23 09:22 Uhr

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 98,70 USD.

Die Nike-Aktie stieg im AMEX-Handel. Um 22:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 98,70 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 98,71 USD aus. Bei 98,71 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 22.688 Nike-Aktien umgesetzt. Mit einem Kursgewinn bis auf 131,05 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 24,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.10.2022 auf bis zu 86,08 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,78 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,38 USD je Nike-Aktie aus. Am 28.09.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.939,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.687,00 USD ausgewiesen worden waren. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Freundlicher Handel: Dow Jones letztendlich mit positivem Vorzeichen Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag im Minus Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich mittags schwächer

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com