Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 3,0 Prozent auf 65,02 USD zu.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,0 Prozent auf 65,02 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 65,18 USD. Bei 64,04 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 556.559 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,78 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Abschläge von 19,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 30.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,49 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,61 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,64 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

