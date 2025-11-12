Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike macht am Mittwochabend Boden gut

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 64,53 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 2,2 Prozent auf 64,53 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 65,18 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 1.134.352 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 21,73 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 18,98 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,57 USD je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 86,25 USD.

Am 30.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,64 USD je Nike-Aktie belaufen.

