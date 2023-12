Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Vormittag an

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 118,64 USD zu.

Um 22:15 Uhr sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 118,64 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 119,39 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 117,77 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.973 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 erreichte der Anteilsschein mit 131,05 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,46 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 89,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 24,97 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 131,75 USD.

Am 28.09.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,93 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 19.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

